City x Galatasaray: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (28/01) pela Champions League

Manchester City x Galatasaray disputam hoje, quarta-feira (28/01), a última rodada da primeira fase da Champions League. O jogo tem início às 17h (horário de Brasília), no Estádio Etihad, em Manchester, Inglaterra. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir City x Galatasaray ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela HBO Max, a partir das 17h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O City está em 11° lugar na Champions League e acumula 4 vitórias, 1 empate, 2 derrotas, 13 gols marcados e 9 gols sofridos.

Já o Galatasaray ocupa a 17° posição e soma 3 vitórias, 1 empate, 3 derrotas, 9 gols marcados e 9 gols sofridos.

City x Galatasaray: prováveis escalações

City: Donnarumma; Matheus Nunes, Khusanov, Nathan Aké, O’Reilly; Nico González; Bernardo Silva, Reijnders, Phil Foden, Doku; Haaland. Técnico: Pep Guardiola.

Galatasaray: Ugurcan Cakir; Eren Elmali, Sánchez, Abdülkerim Bardakci, Sallai; Torreira, Lemina; Sané, Yunus Akgün, Baris Alper Yilmaz; Osimhen. Técnico: Okan Buruk.

FICHA TÉCNICA

Manchester City x Galatasaray

Champions League

Local: Estádio Etihad, em Manchester, Inglaterra

Data/Horário: 28 de janeiro de 2026, 17h