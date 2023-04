Chelsea anuncia Frank Lampard como treinador interino do clube até o fim da temporada

Após a demissão do treinador Graham Potter (47), no último domingo (2), o Chelsea anunciou Frank Lampard (44) como novo treinador interino do clube, com contrato até o final da temporada, que se encerra em junho.

Esta será a segunda passagem de Lampard no comando técnico do clube. O treinador chegou a comandar a equipe inglesa entre julho de 2019 e janeiro de 2021. O último trabalho do ex-jogador foi no Everton, onde ficou até janeiro deste ano.

Atualmente, o Chelsea não está em um bom momento. Apesar de continuar vivo na Champions League, onde enfrentará o Real Madrid nas quartas-de-final, a equipe já foi eliminada da Copa da Inglaterra e da Copa da Liga Inglesa, além de ocupar a 11ª posição da Premier League, o Campeonato Inglês.

Veja quais serão as três primeiras partidas do Chelsea sob o comando de Lampard:

Wolves x Chelsea - sábado, 8 de abril;

Real Madrid x Chelsea - quarta-feira, 12 de abril;

Chelsea x Brighton - sábado, 15 de abril.

Em entrevista coletiva, Lampard falou sobre a nova experiência na equipe e sobre suas expectativas para o futuro:

“Farei o meu melhor, depois veremos o que acontece. Portanto, não será uma decisão minha (continuidade ou não). Eu entendo que vão me perguntar muito, estou de olhos abertos. Estou animado porque há muito talento aqui. Foi fácil aceitar este trabalho para mim, pois este é o meu clube”, declarou o jogador.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)