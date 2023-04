Filho de Ronaldinho Gaúcho estreia no Barcelona e mostra habilidade; vídeo

João Mendes, filho de Ronaldinho Gaúcho, fez sua estreia com a camisa do Barcelona. Desde que assinou contrato com o clube catalão, em fevereiro deste ano, o jovem aguardava a primeira partida. Quando veio, ele não se intimidou e mostrou habilidade com a camisa 7 da equipe juvenil B.

O primogênito do ídolo brasileiro começou a partida entre os titulares, na ponta direita. Ao longo da partida, por opção tática, ele foi deslocado à esquerda, onde terminou a partida, válida pela MICFootball, um torneio internacional de categorias de base. A informação sobre a chegada do atleta no Barça foi dada pelo próprio pai, em evento na Espanha. Depois disso, o presidente Joan Laporta confirmou.

Antes do Barcelona, João Mendes atuou por quatro anos nas categorias de base do Cruzeiro, deixando a Toca da Raposa no ano passado. Desde o início do ano, ele fazia testes no clube catalão, até ser aprovado.