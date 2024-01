Chegando ao Fluminense, Douglas Costa diz que ligação do técnico Fernando Diniz definiu acerto

Reforço recém-contratado, Douglas Costa chegou ao Rio de Janeiro para se apresentar ao Fluminense para a próxima temporada. O atacante, de 33 anos, lembrou que uma ligação do técnico Fernando Diniz foi essencial para ele aceitar o contrato com o Tricolor Carioca, e a confiança depositada pelo comandante mexeu com ele.

De acordo com o jogador, o último técnico que ligou em busca das qualidades dele em campo teria sido Pep Guardiola. “Falamos um pouco na conversa. Tinha tempo que alguém não me ligava e buscava as minhas qualidades na equipe. A última vez foi o Guardiola no Bayern de Munique. Acho que casa muito com um dos melhores momentos da minha carreira e me cativou a vir para o Fluminense”, disse.

O jogador foi revelado no Grêmio, como uma grande promessa, e em 2010, aos 19 anos, foi transferido para o Shakhtar Donetsk, onde ficou até 2015, antes de ser transferido para o Bayern de Munique, onde atuou com Guardiola, conquistando diversos títulos como Bundesliga e a Copa da Alemanha.

Costa ainda chegou a atuar com a Seleção Brasileira na Copa do Mundo da Rússia. Voltou ao Brasil em 2021 para jogar com o Grêmio novamente, mas o ano não terminou bem e a equipe foi rebaixada para a Série B.

Livre no mercado desde que decidiu não renovar com seu último time, o Los Angeles Galaxy, o atacante foi convencido pelo ex-jogador e diretor de planejamento do Tricolor, Fred, e pelo técnico Fernando Diniz. O contrato é de um ano e meio, e conta com uma cláusula de produtividade.

“O Fluminense fala por si só. Um time que foi campeão da Libertadores no último. Um elenco de alta qualidade. O Fred e o Diniz frisaram muito isso. A competitividade mexeu comigo. Era algo que estava buscando nesse momento da minha carreira”, afirmou.