Torcedor do Fluminense registra filha com nome do clube; vídeo

Um pai, torcedor do Fluminense, registrou a filha recém-nascida com o nome do clube sem o consentimento da mãe da criança. Em vídeo divulgado no Instagram, Wagner Sant'Anna mostra a reação da esposa ao saber que a bebê foi registrada como Laura Nense Farias Sant'Anna.

No registro, a esposa Jamylle, de 25 anos, está na cama ao lado da filha. "Não estou acreditando não. Só não te dou uma surra porque estou operada”, brincou ela, ao saber da notícia nada agradável.

Laura Nense nasceu na última sexta-feira (5), em Porto Alegre. O pai afirmou, em entrevista ao ge, que começou a querer registrar a criança com o nome do tricolor após a semifinal contra o Inter, no Beira-Rio, pela Libertadores. Na ocasião, o Flu venceu por 2 a 1.