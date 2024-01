Conmebol divulga datas da Recopa Sul-Americana entre Fluminense e LDU

A Conmebol divulgou nesta terça-feira (9) as datas da Recopa Sul-Americana, entre Fluminense e LDU. As equipes vão se enfrentar no final de fevereiro, com a primeira partida marcada para o dia 22 de fevereiro, enquanto a decisão está marcada para o dia 29 do mesmo mês.

O jogo de ida será realizado em Quito, no Equador, casa da LDU, a partir das 21h30 (horário de Brasília). Já a volta está marcada para rolar no Maracanã, no Rio de Janeiro, no mesmo horário da primeira partida.

VEJA MAIS

O Fluminense conta com a vantagem do mando de campo na decisão. Esta é a primeira Recopa do Tricolor Carioca, que se classificou para a competição após a conquista da Conmebol Libertadores, enquanto a LDU depois de vencer a Sul-Americana.

Confira as datas:

22 de fevereiro: LDU x Fluminense - 21h30 (horário de Brasília)

29 de fevereiro: Fluminense x LDU - 21h30 (horário de Brasília)