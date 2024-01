Ídolo do Corinthians, Renato Augusto se apresenta no CT do Fluminense e será anunciado pelo tricolor

O meio-campista Renato Augusto chegou ao Centro de Treinamento Carlos Castilho para realizar sua primeira atividade como jogador profissional do Fluminense. O jogador, de 35 anos, apresentou-se na tarde desta sexta-feira (5) para os exames médicos de pré-temporada, marcando oficialmente seu ingresso no clube tricolor.

Enquanto parte do elenco tricolor retornou na última quarta-feira (3) visando os compromissos iniciais do Campeonato Carioca, a equipe conta com uma mescla de jogadores mais jovens e outros que não participaram do Mundial de Clubes com o Fluminense. A previsão é que aqueles que estiveram na Arábia retomem as atividades no dia 23 de janeiro.

Além dos atletas menos utilizados pelo técnico Fernando Diniz, o elenco em plena atividade já conta com os reforços contratados para a temporada de 2024. Até o momento, o Fluminense oficializou as contratações de Renato Augusto e Antônio Carlos, este último na posição de zagueiro.

Renato Augusto é a segunda aquisição confirmada para 2024, embora ainda não tenha sido oficialmente anunciado como reforço pelo clube tricolor. O meia chega ao Flu sem custos, após o término de seu contrato com o Corinthians ao final de 2023.

No início de dezembro, o técnico Mano Menezes comunicou que Renato Augusto não fazia parte dos planos do Corinthians para 2024, sendo parte de uma reformulação no elenco paulista que também envolveu as saídas de Gil, Giuliano e Cantillo. A oportunidade de trabalhar com Fernando Diniz no Fluminense, onde atuou no futsal na infância, foi um fator determinante para a decisão do jogador.

Ídolo do Corinthians, Renato Augusto encerrou o ano de 2023 com 45 partidas, seis gols e dez assistências, destacando-se como líder em assistências na equipe. Ao longo de suas duas passagens pelo Timão, acumulou 243 partidas e 30 gols marcados.