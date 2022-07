Chapecoense x Londrina: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (05/07) pela Série B do Brasileiro

As equipes Chapecoense x Londrina entram em campo hoje, terça-feira (05/07), para disputar uma partida atrasada pela 10° rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O duelo será realizado às 19h (horário de Brasília), na Arena Condá, em Chapecó (SC). Confira onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje:

Onde assistir Chapecoense x Londrina ao vivo?

A partida Chapecoense x Londrina pode ser assistida ao vivo pelo canal SporTV e pelo Premiere, a partir das 19h (horário de Brasília).

Como Chapecoense x Londrina chegam para o jogo?

Londrina e Chapecoense ocupam a 13° e a 14° posições da Série B, respecitvamente.

A Chapecoense detém 4 vitórias, 6 empates, 5 derrotas, 14 gols marcados e 13 gols sofridos. Suas últimas 5 partidas lhe renderam 2 vitórias e 3 derrotas.

Já Londrina soma 5 vitórias, 4 empates, 6 derrotas, 15 gols marcados e 17 gols sofridos. O time passou por 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas em seus últimos 5 jogos.

Prováveis Escalações

Chapecoense: Vágner; Frazan, Léo, Victor Ramos, Fernando; Marcelo Freitas, Matheus Bianqui; Lima, Carlos Orejuela, Chrystian Barletta e Perotti. Técnico: Gilson Kleina.

Londrina: Matheus Nogueira; Samuel Santos, Saimon, Vilar, Eltinho; João Paulo, Luis Mandaca, Caprini, Gegê; Douglas Coutinho e Matheus Lucas. Técnico: Adilson Batista.

Ficha técnica - Chapecoense x Londrina

Campeonato Brasileiro Série B

Local: Arena Condá, em Chapecó (SC)

Data/horário: 05 de julho de 2022, às 19h