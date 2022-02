'Chama o VAR': perfis de futebol no Twitter repercutem eliminação de Maria do BBB 22

A desclassificação da cantora e atriz Maria do Big Brother Brasil também gerou repercussões no mundo do futebol. Alguns perfis no Twitter, dedicados ao esporte, falaram sobre a saída da sister da casa mais vigiada do país. Nas postagens, as páginas usaram termos do mundo da bola para explicar expulsão.

VEJA MAIS:

Um dos perfis que se pronunciou foi o do Campeonato Brasileiro. A página oficial do principal torneio do país foi categórica em citar a desclassificação:

A postagem até gerou uma interação nas redes sociais. A página do SofaScore, perfil dedicado a realizar análises estatísticas de futebol, comentou o tweet do Brasileirão. Na resposta, o SofaScore selecionou alguns pontos negativos de Maria no game:

Outro perfil, o Goleada Info, preferiu citar a "atuação do VAR" na desclassificação de Maria. Como o atrito entre a cantora e a sister Natália no BBB precisou ser revisado pela direção do programa, o perfil fez questão de lembrar da intervenção do árbitro de vídeo nas partidas de futebol.