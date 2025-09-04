Chade x Gana: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (04/09) pelas Eliminatórias da Copa Chade e Gana jogam pelas eliminatórias africanas da Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo Thalles Leal 04.09.25 7h00 Gana soma 15 pontos a mais que Chade no Grupo I das eliminatórias africanas para a Copa do Mundo (X/ @CAF_Online) Chade x Gana disputam hoje, quinta-feira (04/09), a 7° rodada das eliminatórias africanas para a Copa do Mundo 2026. O jogo inicia às 10h (horário de Brasília), no Estádio Marechal Idriss Déby Itno, em Jamena, Chade. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Chade x Gana ao vivo? A partida pode ser assistida ao vivo pela FIFA+, a partir das 10h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Chade é o lanterna do Grupo I, perdeu todas as 6 partidas que já jogou, marcou apenas 1 gol e teve sua defesa vazada 15 vezes. Já a Gana lidera o mesmo grupo e acumula um total de 5 vitórias, 1 derrota, 15 gols marcados e 5 gols sofridos. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (04/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo As Eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta quinta-feira Chade x Gana: prováveis escalações Chade: Sem informações. Gana: Sem informações. FICHA TÉCNICA Chade x Gana Eliminatórias da Copa do Mundo - África Local: Estádio Marechal Idriss Déby Itno, em Jamena, Chade Data/Horário: 04 de setembro de 2025, 10h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave eliminatórias da copa do mundo de 2026 Chade Gana jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Eliminatórias Africanas da Copa do Mundo Chade x Gana: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (04/09) pelas Eliminatórias da Copa Chade e Gana jogam pelas eliminatórias africanas da Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 04.09.25 7h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (04/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo As Eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta quinta-feira 04.09.25 7h00 Copa do Nordeste Confiança x Bahia: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (03/09) pela Copa do Nordeste Confiança e Bahia jogam pela Copa do Nordeste hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 03.09.25 18h00 Futebol Goleiro de futsal morre após defender cobrança de pênalti no interior do Pará Antônio Édson dos Santos Sousa, conhecido como Pixé, morreu após sofrer um mal súbito. 03.09.25 14h42 MAIS LIDAS EM ESPORTES pedido rejeitado Robinho tem nova derrota na Justiça, e ministro aponta: 'Matéria já foi apreciada três vezes' A Suprema Corte decidiu, na semana passada, por manter o ex-jogador na prisão 03.09.25 19h48 AGRESSÃO VÍDEO: jogador agride árbitra com tapa após expulsão em jogo na Colômbia Vanessa Ceballos foi agredida após expulsar jogador na partida entre Deportivo Quique e Real Alianza Aracataca, pela terceira divisão 03.09.25 23h44 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (04/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo As Eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta quinta-feira 04.09.25 7h00 Sinner vence duelo italiano com Musetti e vai disputar a semifinal do US Open 04.09.25 1h03