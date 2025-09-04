Capa Jornal Amazônia
Chade x Gana: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (04/09) pelas Eliminatórias da Copa

Chade e Gana jogam pelas eliminatórias africanas da Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo

Thalles Leal
fonte

Gana soma 15 pontos a mais que Chade no Grupo I das eliminatórias africanas para a Copa do Mundo (X/ @CAF_Online)

Chade x Gana disputam hoje, quinta-feira (04/09), a 7° rodada das eliminatórias africanas para a Copa do Mundo 2026. O jogo inicia às 10h (horário de Brasília), no Estádio Marechal Idriss Déby Itno, em Jamena, Chade. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: 

Onde assistir Chade x Gana ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela FIFA+, a partir das 10h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Chade é o lanterna do Grupo I, perdeu todas as 6 partidas que já jogou, marcou apenas 1 gol e teve sua defesa vazada 15 vezes.

Já a Gana lidera o mesmo grupo e acumula um total de 5 vitórias, 1 derrota, 15 gols marcados e 5 gols sofridos.

Chade x Gana: prováveis escalações

Chade: Sem informações.

Gana: Sem informações.

FICHA TÉCNICA
Chade x Gana
Eliminatórias da Copa do Mundo - África
Local: Estádio Marechal Idriss Déby Itno, em Jamena, Chade
Data/Horário: 04 de setembro de 2025, 10h

.
