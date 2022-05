Ceará x General Caballero: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (17/05) pela Copa Sul-Americana

As equipes Ceará x General Caballero entram em campo hoje, terça-feira (17/05), para disputar a 5° rodada da Copa Sul-Americana. A partida será realizada às 19h15 (horário de Brasília), no Estádio Plácido Castelo, a Arena Castelão, em Fortaleza (CE). Confira onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje:

• Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

• Whatsapp: saiba tudo sobre Remo. Recêêêba!

VEJA MAIS

Onde assistir Ceará x General Caballero ao vivo?

A partida Ceará x General Caballero pode ser assistida ao vivo pelo serviço de streaming Conmebol TV, a partir das 19h15 (horário de Brasília).

Como Ceará x General Caballero chegam para o jogo?

Ceará lidera o Grupo G da Copa Sul-Americana e venceu todas as 4 partidas que jogou pela competição. Até agora, a equipe marcou 9 gols e sofreu apenas 1.

Já General Caballero ainda não venceu uma partida pela competição. A equipe soma 1 empate, 3 derrotas, 1 gol marcado e 9 gols sofridos.

No dia 26 de abril, durante a 3° rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana, Ceará venceu General Caballero por 2 a 0.

Prováveis escalações

Ceará: João Ricardo; Nino Paraíba, Gabriel Lacerda, Luiz Otávio, Bruno Pacheco; Rodrigo Lindoso, Richardson, Lima; Erick, Mendoza e Zé Roberto. Técnico: Dorival Júnior.

General Caballero: Juanito Alfonso; Eduardo Duarte, Leandro Corulo, Sergio Vergara e Ángel Lezcano; Héctor Lezcano, José Vera, Giovanni Bordón e Juan Franco; Luis Barrios e Richard Ortiz. Técnico: Luciano Theiler.

Ficha técnica - Ceará x General Caballero

Copa Sul-Americana

Local: Estádio Plácido Castelo, em Fortaleza (CE)

Data/horário: 17 de maio de 2022, às 19h15