Ceará x Bahia: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (06/03) pela Copa do Nordeste

Ceará x Bahia disputam hoje, quarta-feira (06/03), a 5° rodada da Copa do Nordeste. O jogo será realizado às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Plácido Castelo, em Fortaleza (CE). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Ceará x Bahia ao vivo?

A partida entre Ceará x Bahia pode ser assistida ao vivo pelo SBT (CE e BA), Nosso Futebol e DAZN, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Como Ceará x Bahia chegam para o jogo?

Ceará é o 5° colocado do Grupo A da Copa do Nordeste com 1 vitória, 3 empates, 4 gols marcados e 3 gols sofridos.

Já Bahia lidera o Grupo B da competição e acumula 3 vitórias, 1 derrota, 6 gols marcados e 2 gols sofridos.

Ceará x Bahia: prováveis escalações

Ceará: Richard; Raí Ramos, Matheus Felipe, David Ricardo e Paulo Victor; Richardson, Guilherme Castilho e Jorge Recalde; Facundo Castro, Erick Pulga e Aylon. Técnico: Vagner Mancini.

Bahia: Marcos Felipe; Santiago Arias, Kanu, Cuesta e Luciano Juba; Caio Alexandre (Rezende), Jean Lucas, Everton Ribeiro e Cauly; Ademir e Thaciano (Everaldo). Técnico: Rogério Ceni.

FICHA TÉCNICA

Ceará x Bahia

Copa do Nordeste

Local: Estádio Plácido Castelo, em Fortaleza (CE)

Data/Horário: 06 de março de 2024, 21h30