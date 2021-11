Ceará goleia Fortaleza em clássico e ex-Paysandu tira onda nas redes sociais

O ex-Paysandu Leandro Cearense, que joga atualmente no futebol da Arábia Saudita, aproveitou a goleada do Ceará por 4 a 0 sobre o Fortaleza, na noite desta quarta-feira (17), para brincar com o ex-companheiro de Vozão, Vina, que marcou dois gols (o segundo, um golaço), no Instagram:

Leandro Carvalho vibrou com a noite goleadora do ex-companheiro Vina (Reprodução / Instagram @leandro_carvalho95)

Leandro Carvalho, de 26 anos, é natural de Belém (PA) e é cria das categorias de base do Paysandu. Passou também pela Penapolense-SP, Ceará, Botafogo-RJ, América-MG e Al-Qadisiya-ARA, seu atual clube. Com a camisa do Papão ele conquistou o titulo do Parazão em 2017, realizou 55 partidas e marcou oito gols.