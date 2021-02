Cria do Paysandu, atacante alfineta contratações do Bicola e cobra oportunidades à base

O Paysandu continua o processo de construção do elenco para a temporada 2021. Mas algumas contratações foram alvos de críticas da torcida e até de um atacante ex-bicolor. Cria do base do Papão, o paraense Leandro Carvalho, vice da Série B deste ano pelo América-MG, mostrou o seu descontentamento no Instagram.

Primeiro, em tom de cobrança por oportunidades aos jovens da base, o atleta ironizou em um post sobre a chegada do volante Adriel:

Leandro Carvalho não escondeu o descontentamento (Reprodução / Instagram)

Depois, quando questionado sobre a qualidade dos atletas da base quando sobem para os profissionais, Leandro Carvalho disparou:

Leandro Carvalho não parou por aí (Reprodução / Instagram)

O atacante chegou ao profissional do Paysandu em 2014 e pertenceu ao clube paraense até 2017. Nesse período, o jovem jogador acumulou conquistas como a Copa Verde (2016) e um bicampeonato estadual (2016 e 2017). Durante a trajetória pelo Paysandu, Leandro Carvalho também teve passagens por empréstimo no Penapolense-SP, Tuna Luso-PA e Ceará e não deixou também de acumular polêmicas.