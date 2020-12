CBF premia a Santa Casa com uma ambulância

A Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará (FSCMP) foi uma das beneficiadas com a premiação "Craques da Saúde”, projeto da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) pela dedicação dos hospitais no combate à covid-19. A entrega da premiação aconteceu no domingo (6), no estádio do Morumbi, em São Paulo (SP), antes do jogo entre os times do São Paulo e Sport-PE.

“Nesse momento de pandemia, está sendo fundamental o apoio da confederação. O futebol é uma paixão nacional e os profissionais da saúde precisam muito dessa ajuda para atender a população. Essa doação facilita o atendimento e a busca de pacientes internados que, muitas vezes, precisam de transporte para fora do hospital para realização de alguns exames ou quando estão em outras unidades e precisam vir ao nosso hospital para internar", explicou o presidente da Santa Casa, Bruno Carmona.

Segundo a CBF, o levantamento nas instituições de saúde do país foi feito entre março e agosto deste ano. A Sespa indicou a Santa Casa por causa do no período pesquisado. A fundação, segundo o presidente, atendeu 721 pacientes com a covid-19 e deu alta hospitalar para 612 pessoas. Dentro do perfil da instituição, que é portas abertas para a área de obstetrícia, foi realizado no período de março a agosto de 2020, o atendimento de 322 grávidas, 20 puérperas e 379 outros perfis de atendimentos de pacientes.

Homenagem

A CBF se uniu a uma fábrica de carros, patrocinadora dos torneios da entidade, para homenagear o trabalho inspirador dos craques da saúde na linha de frente no combate à covid-19. As doações estão ocorrendo em todo o Brasil para os hospitais que mais salvaram pessoas afetadas pela doença.