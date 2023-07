CBF faz mudança e jogo da Tuna na última rodada da Série D será no Mangueirão

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou uma mudança na partida entre Tuna Luso e Trem-AP pela Série D. De acordo com a entidade, essa última partida da primeira fase do Grupo A1 será disputada no estádio Mangueirão. Anteriormente, o duelo estava marcado para ocorrer no estádio do Souza, casa da Águia.

A mudança ocorreu por solicitação da própria Tuna. A última rodada da Série D, segundo regulamento, deverá ser disputada no mesmo dia (22 de julho) e no mesmo horário (17h). No entanto, pela falta de iluminação no estádio do Souza, o local do jogo precisou ser trocado.

A questão já havia sido antecipada pelo Núcleo de Esportes de O Liberal. Na última semana, a reportagem conversou com o diretor de futebol da Águia do Souza, Eder Pisco, que então aguardava o resultado da partida Tuna x Nacional-AM, no ocorrida no último domingo (16), para definir os próximos passos a serem tomados.

Se a Tuna vencesse o Naça fora de casa, a equipe garantiria a liderança da chave com uma rodada de antecedência. Dessa forma, a última partida, diante do Trem-AP, poderia ser desmembrada do restante da rodada do Grupo A1. No entanto, o resultado contra a equipe amazonense não foi o esperado e a Gloriosa saiu de campo derrotada por 2 a 1.

Série D

Mesmo com o revés, a Tuna Luso vive momento especial na Série D. A Gloriosa está na vice-liderança do Grupo A1 do torneio, com 25 pontos conquistados em 13 rodadas.