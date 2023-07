Tuna Luso apresenta zagueiro Zulu, ex-Castanhal, para a sequência da Série D do Brasileirão

Líder do Grupo A1 da Série D, a Tuna Luso anunciou mais um reforço para a sequência da competição. A novidade é o zagueiro Wheudson Zulu, de 25 anos. Antes da Águia do Souza, ele defendia as cores do Galícia-BA.

Esta será a segunda passagem do defensor no futebol paraense. No ano passado, ele atuou pelo Castanhal, também na disputa da Série D do Brasileirão. Em seguida, ele foi para o Sport Real, clube pelo qual jogou a Segundinha do Parazão. Além das equipes paraenses e o Galícia-BA, último clube que defendeu, Zulu acumula passagens por Audax-RJ, Gama-DF, Fernandópolis-SP, Botafogo-PB, XV de Jaú-SP, Paulista-SP, Operário-MT e Ponte Preta-SP.

Tempo de jogo

Zulu chega para reforçar um setor muito forte da Águia do Souza: a defesa. A Lusa tem a terceira melhor defesa do Grupo A1, com apenas oito gols sofridos em 13 jogos, e encontrou solidez na dupla de zagueiros formada por Dedé e Marlon.

Com pouca rodagem no ano, Zulu deve ser reserva no time comandado por Júlio César. Até o momento, o zagueiro fez apenas oito jogos na temporada - seis pelo Galícia-BA e dois pelo Audax-RJ.

Estreia

A data de estreia de Zulu com a camisa da Tuna ainda não está definida. No entanto, se o jogador foi regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) até domingo (16) poderá jogar contra o Nacional-AM, fora de casa, pela 13ª rodada da Série D. Caso não, o jogador deverá ser relacionado só na próxima semana, no sábado (22), quando a Águia do Souza enfrentará o Trem-AP, em casa.