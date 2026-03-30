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CBF detalha jogos do Águia de Marabá e da Tuna Luso na Série D; veja dias, horários e locais

Tuna Luso Brasileira e Águia de Marabá são os representantes do Estado do Pará na competição nacional

Fábio Will
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As Águias paraenses iniciam suas trajetórias buscando o tão sonhado acesso à Série C (William Pereira/Tuna Luso)

Chegou a hora de pensar no Brasileirão Série D. As equipes paraenses que disputam a Série D já possuem datas, horários e locais definidos para a estreia no Campeonato Brasileiro. Águia de Marabá e Tuna Luso Brasileira entram em campo no próximo final de semana, nos dias 4 4 5 de abril, iniciando as suas trajetórias na competição nacional e sonhando com o tão sonhado acesso à Série C.

Águia de Marabá e Tuna fazem parte do grupo A5 e o primeiro a estrear na Série D será o Azulão marabaense. O time comandado pelo técnico Júlio Cesar enfrenta o Trem-AP, em casa, no Estádio Zinho Oliveira, no sábado (4), às 17h. Já a Tuna entra em campo no domingo (5), às 16h, contra o Imperatriz-MA, no Estádio Estrelão, na cidade de Augusto Corrêa (PA). A Lusa manda mandará seus jogos em Augusto Corrêa por conta da reforma que o Estádio do Souza vem passando, tanto no gramado, quanto na parte estrutural.

O Campeonato Brasileiro da Série D de 2026 está dividido em 16 grupos com seis equipes cada, essa é a primeira fase da competição, em um formato que amplia o alcance do torneio que abrange equipes de todos os estados, incluindo clubes do Distrito Federal (DF).

Na primeira fase serão 10 jogos ao total para cada equipe, com partidas de ida e volta e, após o término das dez rodadas, os quatro clubes mais bem colocados de cada grupo avançam para o famoso “mata-mata”. Fazem parte do grupo A5, além de Águia e Tuna Luso Brasileira, as equipes do Imperariz-MA, Oratório-AP, Tocantinópolis-TO e Trem-AP. Ao término da primeira fase, as equipes do grupo A5 farão o cruzamento olímpico contra as equipes do grupo A6, que constam o IAP-MA. Maracanã-CE, Iguatu-CE, Moto Club-MA, Sampaio Corrêa-MA e o Parnahyba-PI.

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