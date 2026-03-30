CBF detalha jogos do Águia de Marabá e da Tuna Luso na Série D; veja dias, horários e locais Tuna Luso Brasileira e Águia de Marabá são os representantes do Estado do Pará na competição nacional Fábio Will 30.03.26 13h23 As Águias paraenses iniciam suas trajetórias buscando o tão sonhado acesso à Série C (William Pereira/Tuna Luso) Chegou a hora de pensar no Brasileirão Série D. As equipes paraenses que disputam a Série D já possuem datas, horários e locais definidos para a estreia no Campeonato Brasileiro. Águia de Marabá e Tuna Luso Brasileira entram em campo no próximo final de semana, nos dias 4 4 5 de abril, iniciando as suas trajetórias na competição nacional e sonhando com o tão sonhado acesso à Série C. Águia de Marabá e Tuna fazem parte do grupo A5 e o primeiro a estrear na Série D será o Azulão marabaense. O time comandado pelo técnico Júlio Cesar enfrenta o Trem-AP, em casa, no Estádio Zinho Oliveira, no sábado (4), às 17h. Já a Tuna entra em campo no domingo (5), às 16h, contra o Imperatriz-MA, no Estádio Estrelão, na cidade de Augusto Corrêa (PA). A Lusa manda mandará seus jogos em Augusto Corrêa por conta da reforma que o Estádio do Souza vem passando, tanto no gramado, quanto na parte estrutural. O Campeonato Brasileiro da Série D de 2026 está dividido em 16 grupos com seis equipes cada, essa é a primeira fase da competição, em um formato que amplia o alcance do torneio que abrange equipes de todos os estados, incluindo clubes do Distrito Federal (DF). Na primeira fase serão 10 jogos ao total para cada equipe, com partidas de ida e volta e, após o término das dez rodadas, os quatro clubes mais bem colocados de cada grupo avançam para o famoso “mata-mata”. Fazem parte do grupo A5, além de Águia e Tuna Luso Brasileira, as equipes do Imperariz-MA, Oratório-AP, Tocantinópolis-TO e Trem-AP. Ao término da primeira fase, as equipes do grupo A5 farão o cruzamento olímpico contra as equipes do grupo A6, que constam o IAP-MA. Maracanã-CE, Iguatu-CE, Moto Club-MA, Sampaio Corrêa-MA e o Parnahyba-PI. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes série d águia de marabá tuna luso brasileira futebol COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL JOGO AMISTOSO Alemanha x Gana: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo amistoso de hoje (30/03) Alemanha e Gana jogam uma partida amistosa hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 30.03.26 14h45 Futebol CBF detalha jogos do Águia de Marabá e da Tuna Luso na Série D; veja dias, horários e locais Tuna Luso Brasileira e Águia de Marabá são os representantes do Estado do Pará na competição nacional 30.03.26 13h23 JOGO AMISTOSO Chipre x Moldávia: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo amistoso de hoje (30/03) Chipre e Moldávia jogam uma partida amistosa hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 30.03.26 12h04 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (30/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa do Nordeste, Copa Sul-Sudeste e Copa Verde movimentam o futebol nesta segunda-feira 30.03.26 7h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES luto Coordenador da base da Tuna Luso morre após acidente de ônibus no sudeste do Pará Clube cruzmaltino lamentou a morte de Fábio Marcelo Barata de Oliveira, que tinha 51 anos 30.03.26 8h46 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (30/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa do Nordeste, Copa Sul-Sudeste e Copa Verde movimentam o futebol nesta segunda-feira 30.03.26 7h00 futebol Zagueiro do acesso, Klaus se despede do Remo e diz que sai com sentimento de 'dever cumprido' Jogador deixou o clube azulino na última janela de transferência e vai disputar a Série B com o Operário-PR 30.03.26 11h31 luto 'O esporte paraense perde um importante nome', diz Remo após morte de coordenador de base da Tuna Clube azulino lamentou o falecimento de Fábio Marcelo Barata de Oliveira, profissional responsável pela formação de atletas na Águia Guerreira 30.03.26 12h02