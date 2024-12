CBF demite por justa causa ex-diretor de comunicação acusado de assédio; saiba detalhes

Na última quarta-feira (18), Rodrigo Paiva, ex-diretor de Comunicação da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), foi demitido por justa causa, após sérias acusações de assédio sexual e moral envolvendo uma ex-diretora da entidade. A decisão foi divulgada pela CNN.

Paiva, que ocupava o cargo desde julho de 2020, não apresentou defesa nem à Comissão de Ética da CBF, nem à Justiça do Trabalho, o que acelerou o processo que culminou em sua demissão. A medida impede o ex-dirigente de acessar as instalações da Confederação, refletindo a severidade das alegações feitas contra ele.

As acusações foram detalhadas em uma decisão judicial proferida pelo juiz Leonardo Almeida Cavalcanti, do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, em 2 de agosto de 2024. Embora os mecanismos legais tenham sido acionados, a falta de defesa de Paiva levantou questionamentos sobre as práticas de gestão e segurança no ambiente de trabalho da CBF.

A CBF não se pronunciou oficialmente sobre o caso até o momento, mas a demissão de Paiva poderá gerar repercussões significativas no âmbito da entidade, que já enfrenta diversas críticas relacionadas à sua gestão e à cultura organizacional no futebol brasileiro. A expectativa é que as investigações continuem, e que outros possíveis casos de assédio sejam averiguados, contribuindo para um ambiente de trabalho mais seguro e respeitoso dentro da Confederação.