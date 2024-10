CGU apura denúncia de assédio moral e racismo contra servidores paraenses no Ministério das Mulheres

As denúncias de assédio moral e racismo contra servidores - a maioria do Pará - no Ministério das Mulheres chegaram ao conhecimento da Controladoria-Geral da União (CGU), que pediu informações à pasta sobre o caso. As informações são do portal Alma Preta, que divulgou áudios atribuídos à ministra Cida Gonçalves, nos quais ela fala com servidores comissionados sobre a exoneração da ex- Secretaria Nacional de Articulação Institucional, Ações Temáticas e Participação Política, a paraense Carmen Foro.

Nas gravações, Cida diz que assim como a Carmen saiu, "boa parte" dos servidores ligados a ela também poderia deixar o ministério. A secretária executiva do Ministério das Mulheres, número 2 na pasta, Maria Helena Guarezi, também é acusada por comentários de cunho racista sobre o cabelo crespo de Carmen Foro. Durante uma reunião, ela teria pedido para que a ex-secretária paraense se sentasse porque o cabelo dela estaria atrapalhando a sua visão.

Em nota, a CGU confirmou que tomou conhecimento das denúncias e que solicitou informações para o acompanhamento e a adoção de medidas cabíveis. O Grupo Liberal procurou o Ministério das Mulheres e aguarda retorno.