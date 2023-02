Caxias x Juventude: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (27/02) pelo Campeonato Gaúcho

As equipes Caxias x Juventude disputam nesta segunda-feira (27/02) a 9° rodada do Campeonato Gaúcho. O jogo tem início às 20h (horário de Brasília), no Estádio Francisco Stédile, em Caxias do Sul (RS). Confira os horários e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Caxias x Juventude​ ao vivo?

A partida Caxias x Juventude pode ser assistida ao vivo pelo canal SporTV e pelo Premiere, a partir das 20h (horário de Brasília).

Como Caxias x Juventude​ chegam para o jogo?

Caxias está na 4° posição do Campeonato Gaúcho e soma 3 vitórias, 4 empates, 1 derrota, 13 gols marcados e 9 gols sofridos.

Juventude vem logo atrás, na 5° posição, com 2 vitórias, 4 empates, 2 derrotas, 11 gols marcados e 11 gols sofridos.

Prováveis Escalações

Caxias: Bruno Ferreira; Marcelo (Adriel), Dirceu, Ricardo Lima e Dudu Mandai; Marlon, Vini Guedes e Peninha; Jean Dias, Diego Rosa e Marcão. Técnico: Thiago Carvalho.

Juventude: Pegorari; Dani Bolt, Danilo Boza, Felipe Carvalho e Guilherme Guedes; Jean Irmer, Mandaca, Jadson e Vitinho; Rafinha e Rodrigo Rodrigues. Técnico interino: Adaílton Bolzan.

FICHA TÉCNICA

Caxias x Juventude

Campeonato Gaúcho

Local: Estádio Francisco Stédile, em Caxias do Sul (RS)

Data/Horário: 27 de fevereiro de 2023, 20h