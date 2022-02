Castanhal: volante da base assina com Fluminense

O presidente do Castanhal, Helinho Jr. confirmou que o volante Gabriel Elias foi emprestado ao Fluminense e fica no clube carioca até o fim da temporada deste ano. O martelo foi batido nesta terça-feira (1), durante viagem do mandatário castanhalense ao Rio de Janeiro, onde acompanhou Gabriel, que já iniciou os exames médicos e até a próxima quinta-feira (3), deve ser apresentado oficialmente.

De acordo com o presidente, a modalidade de empréstimo é com a intenção de compra, ou seja, caso o clube tenha interesse na permanência, Gabriel pode ser negociado. "O jogador já está realizando os exames e ao final deve ser sacramentado. Entretanto, a venda dele depende de como vai se sair durante a temporada", explica.

Gabriel tem 18 anos e participou do elenco que disputou a Copa São Paulo de Futebol Junior deste ano, ocasião em que o Castanhal conseguiu um feito inédito: avançar à segunda fase da competição, na vice liderança do grupo 10, com duas vitórias e uma derrota. No mata-mata, o time paraense foi eliminado pelo Novorizontino-SP. Gabriel foi titular em duas partidas e deu uma assistência.