Após disputar a Copinha, volante do Castanhal está perto de ser anunciado por clube da Série A

O jovem volante do Castanhal Gabriel Elias, que jogou a Copa São Paulo de Futebol Júnior pelo clube, está muito perto de assinar com o Fluminense, clube da Série A do Brasileirão. O jogador de 18 anos está no Rio de Janeiro, acompanhado do presidente do Japiim, Helinho Paes.

À reportagem, o mandatário contou que o jogador deve concluir os exames médicos até quinta-feira (3), e depois assinar com o Tricolor Carioca. Segundo o Castanhal, à princípio o acordo é de um empréstimo até o final da temporada.

Gabriel Elias fez parte da campanha do Castanhal que, pela primeira vez na história do clube, avançou à segunda fase da Copinha. No grupo 10 do torneio, o Japiim ficou em segundo lugar, com duas vitórias e uma derrota. No mata-mata, a equipe paraense foi eliminada pelo Novorizontino-SP. Gabriel foi titular em dois jogos e deu uma assistência no torneio.

Confira o comunicado do clube

"Assim que tudo for formalizado e as partes se entenderem, o contrato será assinado. O clube, através da assessoria de imprensa, irá fazer um comunicado oficial detalhando toda a transação".