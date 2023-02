Castanhal toma três gols em casa e é eliminado na primeira fase da Copa Verde

Não deu para o Castanhal. A estreia do time na Copa Verde acabou em decepção, ao perder por 3 a 2 para a equipe do Real Ariquemes-RO, em partida disputada na tarde deste domingo, no complexo esportivo do Japiim da Estrada. A derrota custou a eliminação precoce, uma vez que nesta fase os confrontos são de jogo único. Todos os gols do Real foram marcados por Léo Mineiro.

Confira aqui os lances da partida:

A partida começou equilibrada, mas em pouco tempo os visitantes tomaram a dianteira e passaram a encurralar o Japiim no campo de defesa, até que aos 14 minutos da primeira etapa, Léo Mineiro recebeu bola no campo de ataque e, de longe, acertou um belo chute no ângulo do goleiro Bernardo.

O placar desfavorável fez o time acordar e iniciar uma reação, que resultou no gol de empate aos 22, em uma jogada trabalhada pela esquerda da grande área entre Cássio e Bruno Henrique, que invadiu a área e fez o chute aéreo. A bola foi direto ao gol e enganou Bernardo, que estava visivelmente adiantado.

VEJA MAIS



Após o empate a torcida do Castanhal passou a incentivar o time, que não conseguiu manter a pressão sobre o adversário e pouco tempo depois viu o time tomar o segundo gol, depois que Marcos Júnior invadiu a grande área, passou por dois marcadores e sofreu falta. O árbitro assinou a penalidade, que foi convertida por Léo Mineiro, deixando o Real Ariquemes novamente na dianteira.

No retorno dos 45 minutos finais, a aparente reação do Castanhal deu lugar definitivo à frustração, quando Léo Mineiro, novamente, invadiu a grande área pela direita, limpou o goleiro e tocou para o fundo da rede, ampliando o placar para 3 a 1. A partida então tomou ares dramáticos. O técnico Hermes Júnior adiantou o time para tentar reverter o placar e quase conseguiu.

Aos 29, Jefferson Murillo aproveitou a pressão do time no campo de defesa do adversário e se posicionou na grande área para concluir o cruzamento de Cássio, que entrou pela esquerda e achou o defensor livre para diminuir. O sufoco castanhalense não diminuiu e o time forçou o gol de empate e aos 53 do segundo tempo conseguiu uma penalidade máxima, assinada pela arbitragem. Jhonata foi para a cobrança e chutou para fora, deixando o Japiim da Estrada pelo meio do caminho na Copa Verde.

Agora, o Real Ariquemes enfrenta o Paysandu na fase seguinte. A partida pelas oitavas de final será no próximo dia 22, na Curuzu, a partir das 20 horas.