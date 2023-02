Castanhal quer espantar excesso de confiança contra Real Ariquemes, na Copa Verde

A Copa Verde começa para os clubes paraenses neste domingo (19). A partir das 15h, o Castanhal enfrenta o Real Ariquemes-RO, no Ninho do Japiim, no sudeste do estado, pela primeira fase do torneio regional. Para o importante duelo, a diretoria do aurinegro do nordeste do Pará tem pregado o discurso de "troca de chave".

Isso porque a comissão técnica não quer que o bom momento do estadual crie uma espécie de "preciosismo" ao grupo castanhalense. No Parazão 2023, o Japiim da Estrada é o quarto colocado - segundo melhor clube do interior - com cinco pontos conquistados em três partidas. O time aurinegro está invicto no torneio até então.

A boa fase, entretanto, é vista como uma "faca de dois gumes" pelo técnico Hermes Júnior. Ele tem feito nos últimos dias um trabalho com o elenco do Castanhal para que não haja excesso de confiança no confronto deste domingo (19).

"Sabemos que é um jogo eliminatório e até onde queremos chegar na competição. Então é importante mantermos o mesmo embalo e colocar os pés no chão, sempre sabendo do nosso potencial", disse Hermes.

Real Ariquemes 'debuta' na temporada

Ao contrário do Castanhal, que já realizou três partidas oficiais no ano, todas pelo Parazão, o Real Ariquemes terá neste final de semana o primeiro compromisso em 2023. Isso ocorre porque o Campeonato Rondoniense começa apenas na próxima semana, no dia 25 de fevereiro.

Atual campeão rondoniense, o Real Ariquemes, que busca o tetracampeonato estadual. A equipe segue com o treinador que conquistou o título em 2022, André Alexandre, e tem um time formado por uma mescla entre jogadores contratados e que participaram da Copinha, como o goleiro Evan, o atacante Melque e Allysson.

Copa Verde 2023

De volta ao primeiro semestre do ano depois de cinco temporadas, a Copa Verde 2023 segue o mesmo regulamento adotado nas edições anteriores. Na primeira fase, as equipes piores ranqueadas na CBF disputam um duelo mata-mata, em jogo único. Em caso de empate no tempo normal, o classificado será definido na disputa de pênaltis.

Quem vencer o confronto entre Real Ariquemes e Castanhal enfrenta o Paysandu, no dia 22 de fevereiro, na Curuzu, em Belém. O duelo pela próxima fase também será em jogo único.