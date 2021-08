Castanhal entra em campo com faixa pedindo doação para criança com AME; saiba como ajudar

O Castanhal goleou o Sampaio-RR na tarde deste domingo (15), em jogo realizado no Modelão, pela 11ª rodada da Série D. Mas foi uma atitude antes da partida que chamou atenção. O elenco do Castanhal entrou em campo com uma faixa chamando para uma campanha de arrecadação. O objetivo é ajudar o bebê Kallebe Murilo, que possui seis meses e foi diagnosticado com atrofia muscular espinhal 1 (AME).

Quem quiser ajudar pode doar para o seguinte PIX: 021.736.322-99. A conta está no nome da mãe de Kallebe, Edileny da Silva. No insta do Kallabe também há outras informações para as doações.

Leia mais:

.Com hat-trick de Leandro Cearense, Castanhal vence o Sampaio-RR e segue líder isolado da Série D