Com hat-trick de Leandro Cearense, Castanhal vence o Sampaio-RR e segue líder isolado da Série D

O Castanhal goleou o Sampaio-RR por 5 a 0, na tarde deste domingo (15), no Modelão. Na partida válida pela 11ª rodada do grupo A1 da Série D, o Japiim mostrou porque é o destaque na competição. Os gols foram marcados por Leandro Ceandro (3x), Pecel e William Fazendinha. Com o resultado, Castanhal chegou aos 29 pontos e é lider do grupo e de toda a competição.

Jogo

A goleada do Castanhal começou ainda no primeiro tempo. Aos 7 minutos, Lukinhas saiu em velocidade, mandou para Daelson, que cruzou para a área. Leandro Cearense testou para o gol e abriu o placar no Modelão.

O segundo gol veio aos 36 minutos, quando Lukinhas foi derrubado na entrada da área. O árbitro deu vantagem e Leandro Cearense finalizou com categoria para o balançar novamente a rede.

O terceiro veio com assistência de Leandro Cearense. Ele recebeu na área e mandou para Pecel, que concluiu no gol aos 42 minutos.

No segundo tempo, novamente Leandro Cearense ajudou o Japiim. Ele mandou para William Fazendinha, que só fez tocar para o gol e aumentar o placar no Modelão.

Para finalizar a goleada, Leandro Cearense fez o quinto gol do Japiim, aos 35 minutos do segundo tempo.

Na agenda

O próximo compromisso é contra o São Raimundo-RR, no sábado (21), às 17 horas, no Canarinho, em Boa Vista (RR). Já o Sampaio-RR visita o Ypiranga-AP no domingo (22), às 18 horas, no Zerão, em Macapá (PA).