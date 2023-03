Castanhal e Caeté classificam, mas Japiim da Estrada leva a melhor no encerramento da primeira fase

Jogando em casa, o Castanhal conseguiu impor o seu ritmo de jogo e venceu o Caeté por 2 a 0, na oitava e última rodada da fase classificatória do Campeonato Paraense. O resultado foi construído no segundo tempo e, apesar de ter sido vantajoso aos donos da casa, as duas equipes estão classificadas às quartas de final do Parazão.

Embora estivesse jogando ao lado da torcida, o Japiim não conseguiu furar o bloqueio defensivo na etapa inicial. Somente aos nove minutos do segundo tempo o time conseguiu, através de Pedro Gabriel, que abriu o placar em 1 a 0. Aos 13, o Castanhal conseguiu ampliar, depois do pênalti marcado em favor do Japiim.

Jefferson Murillo cobrou e decretou a vitória do Castanhal por 2 a 0. O Japiim enfrenta agora o Águia de Marabá, enquanto o Caeté encara o Clube do Remo.