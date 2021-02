Castanhal, ainda sem contar com sua principal estrela, mostra boa pontaria e marca goleada em jogo-treino

O Castanhal, visando o Campeonato Estadual de 2021, realizou neste sábado (20), na ´parte matinal, jogo-treino diante da Seleção de Santa Isabel. No final, o Japiim aplicou a goleada de 7 a 0. O match aconteceu no CT José de Melo.

O técnico Artur Oliveira colocou em campo todos jogadores disponíveis no elenco castanhalense, exceção do meia Quadrado e do lateral Cabecinha, ambos lesionados.

Oliveira usou na primeira fase do jogo-treino um time. E na segunda fase, outro. No linguajar esportivo, o técnico colocou todo mundo para rodar.

O placar de 7 a 0 foi dividido da seguinte maneira: primeira fase: 3 a 0, gols de Guilherme Almeida, Alexandre e Canga. Fase final, 4 x 0, tentos de Fidélis (2), Pecel e Bruce.

O time que começou: Axel Lopes; Daelson, Guilherme Almeida, Lucas e PC Timborana; Marcos, Lukinha, Campana e Alexandre; Pará e Canga.

Equipe da segunda fase: Yago Sales; Magnum, Cleberson, Lucão e Negueba; Bruce, Tyron, Tharcio e Rony Taperaçu; Fidelis e Pecel.

Artur Oliveira

O técnico Artur Oliveira avaliou à sua maneira o jogo-treino. “Foi uma boa semana de trabalho. A gente está feliz pelo jogo-treino com a seleção de Santa Izabel, uma equipe jovem, mas com vitalidade que jogam bem e sem dar pancada. Colocamos gente pra jogar, rodar o time. Fechamos bem a semana”, disse.

E acrescenta “Agora vamos nos concentrar no jogo de estreia, mas com uma carga de trabalho menos intensa. Mas, vamos chegar num nível bom pra começar bem a caminhada no Campeonato. O Paysandu sempre foi adversário difícil. Precisamos estar bem concentrado para o duelo para evitar erros, pois times iguais ao nosso rival não costumam perder oportunidades. Então, na hora é colocar em prática tudo que foi trabalhado na pré-temporada para começarmos bem. Fora de casa é buscar pontos”.