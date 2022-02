Cascavel x Ponte Preta: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (22/2) pela Copa do Brasil

Os times Cascavel x Ponte Preta entram em campo hoje, terça-feira (22/02), para disputar a primeira rodada da Copa do Brasil. A partida iniciará às 21h30, no Estádio Arnaldo Busatto, em Cascavel (PR). Confira onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje:

VEJA MAIS

Onde assistir Cascavel x Ponte Preta ao vivo?

A partida Cascavel x Ponte Preta pode ser assistida ao vivo pelo canal SporTV e pelo serviço de streaming Premiere, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Como Cascavel x Ponte Preta chegam para o jogo?

Invicto há 5 partidas, o Cascavel está na 2° posição do Campeonato Paranaense, com um total de 5 vitórias, 3 empates, 1 derrota, 11 gols marcados e 7 gols sofridos. A equipe venceu três dos seus últimos 5 jogos.

Já o Ponte Preta está em 3° lugar no Grupo D do Campeonato Paulista, com 2 vitórias, 1 empate e 5 derrotas. Seu saldo de gols é composto por 7 gols marcados contra 14 sofridos. Nas suas últimas 5 partidas pelo Paulistão 2022, a equipe registrou 4 derrotas e 1 vitória.

Possíveis escalações

Cascavel: Douglas; Giaretta, Lucas Oliveira e Willian Gomes; Doka, França, Robinho, Samuel e Willian Simões; Vinícius Balotelli e Léo Itaperuna. Técnico: Tcheco.

Ponte Preta: Ygor Vinhas, Norberto, Fábio Sanches (Dedé), Fabrício (Dedé) e Jean Carlos (Kevin); Léo Santos, Marcos Júnior (André Luiz), Léo Naldi e Fessin (Matheus Anjos); Pedro Júnior (Ribamar) e Lucca. Técnico: Ivo Secchi.

Ficha técnica

Cascavel x Ponte Preta

Copa do Brasil

Local: Estádio Arnaldo Busatto, em Cascavel (PR)

Data/Horário: 22 de fevereiro de 2022, às 21h30