Candidato à presidência da FPF, Paulo Romano rebate acusações de rivais: 'Buscamos nossos direitos'

Candidato à presidência da Federação Paraense de Futebol (FPF), Paulo Romano rebateu as acusações de Adelcio Torres e de Ricardo Gluck Paul. Ele ainda falou os rumos das eleições da entidade, que segue sem ter uma data para ser realizada.

“O que posso te adiantar é que buscamos nossos direitos. Primeiro administrativamente junto à FPF, depois no juiz de Primeiro Grau e por fim na instância superior. Nossa chapa foi indeferida por uma comissão eleitoral totalmente parcial. Escolhida a dedo pelo Presidente da FPF. As duas chapas trabalharam para que a nossa não participasse do pleito, pois sabem que no voto eles não ganham da gente. O Adelcio é a pior coisa que apareceu no Futebol Paraense em toda a sua história. Não tem o que falar de uma pessoa que não é do futebol. O Ricardo Gluck é um cidadão que quer o poder a qualquer custo vem vendendo ilusões desde a época em que foi Presidente do Paysandu. Qual o legado que ele deixou no clube? Nossa campanha o tempo todo foi sem ofender ninguém, porém chega um determinado momento que é necessário nos defendermos. Nossa campanha foi e continua sendo pautada dentro de um projeto que entendemos que seja exequível e necessário para que o Futebol Paraense seja do tamanho da sua torcida. Um futebol de primeira”, afirmou.

Vale lembrar que a chapa de Romano foi impugnada dias antes da data inicial do pleito, e entrou com uma ação na Justiça para garantir a participação.