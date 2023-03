Campinense x Vitória: onde assistir ao vivo e o horário do jogo hoje (22/03) pela Copa do Nordeste

As equipes Campinense x Vitória disputam nesta quarta-feira (22/03) a 8° rodada da Copa do Nordeste. O jogo ocorre às 21h30 (horário de Brasília), no Estadio Ernani Sátiro, em Campina Grande (PB). Confira os horários e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Campinense x Vitória ao vivo?

A partida Campinense x Vitória pode ser assistida ao vivo pelo Nosso Futebol, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Como Campinense x Vitória chegam para o jogo?

Campinense é o lanterna do Grupo B da Copa do Nordeste e soma 1 vitória, 2 empates, 4 derrotas, 6 gols marcados e 11 gols sofridos.

Já Vitória é o vice-lanterna do Grupo A da competição e acumula 1 vitória, 3 empates, 3 derrotas, 9 gols marcados e 11 gols sofridos.

Prováveis escalações

Campinense: Otávio Passos; Thiago Ennes, Carlão, Diego Silva e Bruno Collaço; Guilherme Escuro, Pedro Thomaz e Mauri; Tarcísio, Thiaguinho e Pedro Chinês. Técnico: Fabrício Tavares.

Vitória: Yuri; Matheus, Marco Antônio, John e Ainoã; Jobert, Charlys e Eduardo; Alisson, Ruan Nascimento e Wanderson. Técnico: Laelson Lopes.

FICHA TÉCNICA

Campinense x Vitória

Copa do Nordeste

Local: Estadio Ernani Sátiro, em Campina Grande (PB)

Data/Horário: 22 de março de 2023, 21h30