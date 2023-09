Campeonato Boliviano é anulado por suspeita de manipulação de resultados

Em meio à chegada da Seleção Boliviana a Belém para o jogo contra o Brasil pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, a primeira divisão do campeonato local vive um escândalo que resvala para a esfera criminal. Nesta terça-feira (5), o Conselho da Divisão Profissional anulou os dois campeonatos disputados pela elite do país por supostas manipulações de resultados.

Na última segunda-feira (8), vazaram áudios de um suposto presidente de um clube boliviano dando instruções sobre o que deveria ocorrer em uma partida para um árbitro local, Gaad Flores. O dirigente seria Marco Rodríguez, presidente do Vaca Díez. Ele comenta com o árbitro que queria que tivesse cinco gols na partida, sendo três no primeiro tempo, e diz para que o profissional não se preocupe em marcar pênaltis contra o time do dirigente.

Durante a conversa ainda teriam sido citados o goleiro do Nacional Potosí, Saidt Mustafá, o clube Independiente de Sucre e Alejandro Mancilla, presidente da Comissão de Arbitragem da Bolívia. “Mancilla sabe disto, e os do Nacional também. Estão falando com Mustafá e não sei qual outro jogador, para que possam fazer os pênaltis”, ressaltou o dirigente.

O Conselho da Divisão Profissional anulou os dois campeonatos vigentes deste ano, o Campeonato Boliviano e a Copa da Bolívia. A determinação teve 14 votos a favor, 2 contra e apenas 1 clube se absteve da votação.

Além disso, a Federação Boliviana de Futebol irá realizar um novo campeonato até o fim do ano. Também vai consultar a Conmebol sobre a possibilidade de definir os representantes nas competições internacionais depois do prazo estabelecido pela entidade continental.

“Foram encontrados sérios indícios de que foram manipulados [resultados]. Isso leva a uma condição de consultar a Conmebol”, disse Fernando Costa, presidente da federação.

The Strongest e Nacional de Potosí não teriam dado o aval para terminar a temporada sob o argumento de que já foram disputadas 70% das partidas programadas.

A primeira consequência direta do escândalo foi a destituição de toda a comissão de arbitragem, formada por Alejandro Mancilla, Wilson Estrada e Juan Carlos Cardozo. “Somos inocentes até que se prove o contrário”, assegurou Mancilla. O presidente do Vaca Díez, Marcos Rodríguez, apresentou um documento pedindo licença do cargo e Róger Franco assumiu de forma interina a presidência do clube. Franco não descartou pedir que Rodríguez renuncie à presidência definitivamente.

The Strongest liderava o Campeonato Boliviano com 49 pontos após 25 rodadas, seis pontos a mais que o Nacional Potosí. O time de La Paz não ganha um título local desde 2016.