Antes de enfrentar o Brasil em Belém, Bolívia perde para o Panamá em casa; veja

No último domingo (27), a seleção boliviana perdeu para o Panamá por 2 a 1, no estádio Feliz Capriles, em Cochabamba, na Bolívia. O amistoso internacional foi o último antes da partida contra o Brasil, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, no dia 8 de setembro, em Belém do Pará.

Jogando fora de casa, o Panamá abriu o placar ainda no primeiro tempo, aos 14 minutos, a partir de boa jogada de Kahiser Lenis. O atleta foi acionado na entrada da área. Com a aproximação de Marcelo Suarez, ele cortou para a esquerda, deixando o adversário no chão, até o chute forte para anotar um verdadeiro golaço.

A Bolívia então correu atrás do empate e conseguiu aos sete minutos do segundo tempo. Após cobrança de falta pela esquerda, Luciano Ursino cobrou rasteiro em direção ao goleiro Mosquera, que até tocou na bola, mas não conseguiu evitar o empate.

Assim, a partida caminhava para o fim, quando, aos 41 minutos, Kahiser Lenis anotou o segundo e deixou novamente o Panamá em vantagem. O meia recebeu passe pela esquerda, levantou na grande área e fez o chute cruzado. O arqueiro boliviano se esforçou, mas acabou vazando a bola, que decretou a derrota por 2 a 1.

A partida entre Brasil e Bolívia será no dia 8 de setembro, a partir das 21h45 (horário de Brasília), no estádio Mangueirão.