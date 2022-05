Camisa do Real Madrid é vendida por mais de mil reais no Brasil

A nova edição da camisa do Real Madrid, feita em comemoração aos 120 anos do clube espanhol, está sendo comercializada no Brasil por R$ 1.199,99, no site da Adidas. A linha é limitada, foi produzida juntamente com a Y-3 e assinada pelo designer japonês Yohji Yamamoto.

VEJA MAIS

A edição foi lançada no mês de março. E a camisa é apenas uma das peças da linha, que também tem itens como jaqueta, calça, short e cachecol.