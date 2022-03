Manchester City é o clube mais rico do mundo, aponta relatório; confira o ranking

O tradicional relatório divulgado pela Football Money League, da consultoria Deloitte, mostrou que, em termos financeiros, o clube mais rico do planeta vem da Inglaterra. O dono do posto, que fora ocupado por apenas três clubes no passado, hoje pertence ao Manchester City, que tem sob o comando o técnico Pepe Guardiola.

De acordo com o levantamento, que classifica os clubes com base na renda gerada pelo futebol, os ingleses estão na frente por uma diferença pequena em relação ao segundo colocado. O Manchester City lidera o ranking, com receita de 644,9 milhões de euros (R$ 3,5 bilhões), seguido de perto pelo Real Madrid com faturamento de 640,7 milhões de euros.

Na parte de baixo da lista, seguem clubes tradicionalmente listados entre os mais poderosos financeiramente. Bayern de Munique, Barcelona, Manchester United, Paris Saint-Germain, Liverpool, Chelsea, Juventus e Tottenham completam as primeiras 10 posições. Em 25 anos, o ranking teve apenas quatro clubes do topo, divididos entre dois espanhóis (Real Madrid e Barcelona, que liderou nos últimos anos) e dois ingleses (Manchester United e City).

Ao todo, 30 clubes foram listados pela consultoria esportiva. Dentre eles, 11 pertencem à Inglaterra. Segundo o estudo, as fontes de renda do City, que pertence à família real de Abu Dhabi, dos Emirados Árabes, estão diretamente ligadas às atividades da realeza árabe, como os patrocínios da camisa e do Etihad Stadium, que pertencem a empresas ligadas aos donos do clube.

O aumento da riqueza aconteceu principalmente durante a pandemia da covid-19, quando registrou um aumento de 17%, o que elevou o time da sexta para a primeira posição. Na lista não há nenhum clube do continente americano.

Lista dos 10 clubes mais ricos do planeta:

1 - Manchester City (644,9 milhões de euros)

2 - Real Madrid (640,7 milhões de euros)

3 - Bayern de Munique (611,4 milhões de euros)

4 - Barcelona (582,1 milhões de euros)

5 - Manchester United (558 milhões de euros)

6 - Paris Saint-Germain (556,2 milhões de euros)

7 - Liverpool (550,4 milhões de euros)

8 - Chelsea (493,1 milhões de euros)

9 - Juventus (433,5 milhões de euros)

10 - Tottenham (406,2 milhões de euros)