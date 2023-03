Cametá vence o Caeté fora de casa e impede classificação antecipada do rival

Além da vitória do Paysandu sobre a Tuna, o sábado (18) do Campeonato Paraense 2023 teve mais um jogo. O Caeté recebeu o Cametá no Estádio Ipixunão e foi derrotado por 2 a 0. Pilar e Pet marcaram para os campeões paraenses de 2012.

Com o resultado, o Cametá sacramentou um lugar no top 4 do Parazão, ainda que seja derrotado na próxima rodada, a última da primeira fase. O Mapará Elétrico volta a campo contra a Tuna Luso, no Parque do Bacurau.

Já o Caeté, com a derrota, estacionou nos sete pontos. Com isso, não conseguiu a classificação antecipada para o mata-mata do estadual. Com isso, a equipe vai ter que buscar avançar de fase na rodada que vem, contra o Castanhal, no Ninho do Japiim.

As datas e horários da última rodada do Parazão 2023 ainda serão divulgadas pela Federação Paraense de Futebol (FPF). Acompanhe a cobertura completa do torneio pelo OLiberal.com.