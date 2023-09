Caio Henrique tem lesão ligamentar no joelho e será cortado da Seleção Brasileira

O lateral-esquerdo Caio Henrique, do Mônaco-FRA, foi diagnosticado com uma lesão ligamentar no joelho esquerdo e será cortado da Seleção Brasileira. O jogador, que sofreu uma entorse na região durante a partida contra o Nice, pelo Campeonato Francês, terá de passar por uma cirurgia.

O clube ainda não deu uma previsão de retorno, mas a expectativa é que o jogador fique sem atuar por alguns meses. Segundo o clube francês, a lesão foi no ligamento cruzado anterior do joelho.

O lateral foi chamado por Fernando Diniz no último sábado (23) para defender a Seleção nas partidas contra Venezuela e Uruguai, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. Caio Henrique é o líder de assistências do Campeonato Francês, com quatro em seis jogos.

Além dele, Renan Lodi, do Olympique de Marselha, foi o outro lateral-esquerdo convocado por Fernando Diniz. A CBF deve anunciar um substituto para Caio Henrique nos próximos dias.