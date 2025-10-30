Cagliari x Sassuolo: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (30) pelo Campeonato Italiano

Cagliari x Sassuolo disputam hoje, quinta-feira (30/10), a 9° rodada do Campeonato Italiano. O jogo será realizado às 14h30 (horário de Brasília), no Estádio Unipol Domus, em Cagliari, Itália. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Cagliari x Sassuolo ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+, a partir das 14h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Sassuolo é o 13° colocado do Campeonato Italiano e soma 3 vitórias, 1 empate, 4 derrotas, 8 gols marcados e 9 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas.

Já o Cagliari ocupa a 14° posição e acumula 2 vitórias, 3 empates, 3 derrotas, 8 gols marcados e 10 gols sofridos. O time registrou 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas nas últimas rodadas.

VEJA MAIS

Cagliari x Sassuolo: prováveis escalações

Cagliari: Caprile; Palestra, Gabriele Zappa, Adam Obert e Riyad Idrissi; Zé Pedro, Gianluca Gaetano, Matteo Prati e Joseph Liteta; Gennaro Borrelli e Michael Folorunsho.

Sassuolo: Arijanet Muric; Sebastian Walukiewicz, Romagna e Jay Idzes; Josh Doig, Matic, Kristian Thorstvedt e Ismaël Koné; Domenico Berardi, Andrea Pinamonti e Fadera.

FICHA TÉCNICA

Cagliari x Sassuolo

Campeonato Italiano

Local: Estádio Unipol Domus, em Cagliari, Itália

Data/Horário: 30 de outubro de 2025, 14h30