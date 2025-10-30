Al-Ahli x Al-Riyadh: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (30/10) pelo Campeonato Saudita

Al-Ahli x Al Riyadh disputam hoje, quinta-feira (30/10), a 6° rodada do Campeonato Saudita. O jogo começa às 14h30 (horário de Brasília), na Cidade dos Esportes Rei Abdullah, em Jidá, Arábia Saudita. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Al Ahli x Al-Riyadh ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Bandsports e pelo Canal GOAT, no Youtube, a partir das 14h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Al Ahli permanece invicto no 5° lugar do Campeonato Saudita e acumula 3 vitórias, 3 empates, 8 gols marcados e 4 gols sofridos.

Já Al Riyadh está em 13° lugar na competição e soma um total de 2 vitórias, 4 derrotas, 7 gols marcados e 15 gols sofridos.

Al-Ahli x Al-Riyadh: prováveis escalações

Al Ahli: Édouard Mendy; Ali Majrashi, Merih Demiral, Roger Ibañez e Matteo Dams; Ziyad Al-Johani e Franck Kessié; Riyad Mahrez, Enzo Millot e Feras Al-Buraikan; Ivan Toney. Técnico: Matthias Jaissle.

Al Riyadh: Milan Borjan, Osama Al-Boardi, Sergi González, Yoann Barbet, Ammar Al-Harfi, Ismaila Soro, Tozé, Yahya Al-Shehri, Teddy Okou, Mamadou Sylla, Khalil Al-Absi. Técnico: Javier Calleja.

FICHA TÉCNICA

Al Ahli x Al Riyadh

Campeonato Saudita

Local: Cidade dos Esportes Rei Abdullah, em Jidá, Arábia Saudita

Data/Horário: 30 de outubro de 2025, 14h30