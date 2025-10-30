Al-Ahli x Al-Riyadh: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (30/10) pelo Campeonato Saudita Al Ahli e Al Riyadh jogam pelo Campeonato Saudita hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo Thalles Leal 30.10.25 13h30 Al Ahli soma 6 pontos a mais que Al Riyadh no Campeonato Saudita (X/ @ALAHLI_FCEN) Al-Ahli x Al Riyadh disputam hoje, quinta-feira (30/10), a 6° rodada do Campeonato Saudita. O jogo começa às 14h30 (horário de Brasília), na Cidade dos Esportes Rei Abdullah, em Jidá, Arábia Saudita. Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Al Ahli x Al-Riyadh ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Bandsports e pelo Canal GOAT, no Youtube, a partir das 14h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Al Ahli permanece invicto no 5° lugar do Campeonato Saudita e acumula 3 vitórias, 3 empates, 8 gols marcados e 4 gols sofridos. Já Al Riyadh está em 13° lugar na competição e soma um total de 2 vitórias, 4 derrotas, 7 gols marcados e 15 gols sofridos. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (30/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Italiano, Campeonato Saudita, Copa Sulamericana e Libertadores movimentam o futebol nesta quinta-feira Al Kholood x Neom: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (30/10) pelo Campeonato Saudita Al-Kholood e Neom jogam pelo Campeonato Saudita hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo Al-Ahli x Al-Riyadh: prováveis escalações Al Ahli: Édouard Mendy; Ali Majrashi, Merih Demiral, Roger Ibañez e Matteo Dams; Ziyad Al-Johani e Franck Kessié; Riyad Mahrez, Enzo Millot e Feras Al-Buraikan; Ivan Toney. Técnico: Matthias Jaissle. Al Riyadh: Milan Borjan, Osama Al-Boardi, Sergi González, Yoann Barbet, Ammar Al-Harfi, Ismaila Soro, Tozé, Yahya Al-Shehri, Teddy Okou, Mamadou Sylla, Khalil Al-Absi. Técnico: Javier Calleja. FICHA TÉCNICA Al Ahli x Al Riyadh Campeonato Saudita Local: Cidade dos Esportes Rei Abdullah, em Jidá, Arábia Saudita Data/Horário: 30 de outubro de 2025, 14h30 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Al Ahli Al Riyadh jogos de hoje Campeonato Saudita COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Campeonato Brasileiro Série B Goiás x Athletico-PR: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (01/11) pela Série B Goiás e Athletico PR jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 01.11.25 15h25 Campeonato Brasileiro Cruzeiro x Vitória: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (01/11) pelo Brasileirão Cruzeiro e Vitória jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 01.11.25 15h00 Campeonato Brasileiro Santos x Fortaleza: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (01/11) pelo Brasileirão Santos e Fortaleza jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 01.11.25 12h39 Campeonato Brasileiro Série B Ferroviária x Criciúma: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (31/10) pela Série B Ferroviária e Criciúma jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 31.10.25 20h35 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Torcida do Remo não perdoa e enche a web de memes do rebaixamento do Paysandu; veja imagens O Paysandu foi rebaixado e vai jogar a Série C na temporada 2026 31.10.25 23h14 VAGA GARANTIDA Paysandu é o 17º time confirmado na Série C 2026; veja outros times que disputarão a competição Com 17 equipes já definidas, a composição completa da Série C 2026 será conhecida em 22 de novembro, data da última rodada da Série B 31.10.25 22h31 Futebol ‘Cayxão’ fechado: Paysandu perde para o Atlético-GO e confirma rebaixamento à Série C de 2026 O dia 31 de outubro marca oficialmente a queda bicolor à Série C, de onde havia saído com muito custo em 2023 31.10.25 21h03 FUTEBOL Com pés de galinha e asas, Remo provoca o Paysandu após rebaixamento para a Série C O Leão não deixou barato a queda do Paysandu para a Série C e fez a festa do Fenômeno Azul nas redes sociais 31.10.25 22h15