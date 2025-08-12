Brugge x Salzburg: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (12/08) pela Champions League Club Brugge e RB Salzburg jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje Thalles Leal 12.08.25 13h30 Brugge venceu a partida de ida contra Salzburg por 1 a 0 (X/ @ClubBrugge) Club Brugge x RB Salzburg disputam hoje, terça-feira (12/08), a volta da terceira pré-eliminatória da Champions League. O jogo acontecerá às 14h30 (horário de Brasília), no Estádio Jan Breydel, em Bruges, Bélgica. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Brugge x Salzburg ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo canal de Youtube Lance!, a partir das 14h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? A partida de ida entre as equipes terminou com vitória do Brugge, por 1 a 0. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (12/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Libertadores, Copa Sul-Americana, Série B do Brasileirão e amistosos internacionais movimentam o futebol nesta terça-feira WSG Tirol x Real Madrid: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo amistoso de hoje (12/08) WSG Tirol e Real Madrid jogam uma partida amistosa hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo Copenhague x Malmö: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (12/08) pela Champions League Copenhagen e Malmö jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje Brugge x RB Salzburg: prováveis escalações Brugge: Simon Mignolet; Kyriani Sabbe, Brandon Mechele, Jorne Spileers e Bjorn Meijer; Ludovit Reis e Raphael Onyedika; Hugo Vetlesen, Hans Vanaken e Christos Tzolis; Roméo Vermant. Técnico: Nicky Haven. Salzburg: Alexander Schlager; Stefan Lainer, Kouakou Gadou, Jacob Rasmussen e Aleksa Terzic; Nene Dorgeles, Mads Bidstrup, Soumaïla Diabaté e Maurits Kjaergaard; Petar Ratkov e Yorbe Vertessen. Técnico: Thomas Letsch. FICHA TÉCNICA Club Brugge x Red Bull Salzburg Champions League Local: Estádio Jan Breydel, em Bruges, Bélgica Data/Horário: 12 de agosto de 2025, 14h30 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Club Brugge RB Salzburg jogos de hoje Champions League COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Copa Libertadores da América Peñarol x Racing: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (12/08) da Libertadores Peñarol e Racing jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 12.08.25 20h30 Copa Sul-Americana Independiente x Mushuc Runa: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (12/08) pela Copa Sudamericana Independiente del Valle e Mushuc Runa jogam pela Copa Sul-Americana hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 12.08.25 20h30 Campeonato Brasileiro Série B CRB x Athletic: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (12/08) pela Série B CRB e Athletic jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 12.08.25 18h30 Copa Libertadores da América Fortaleza x Vélez Sarsfield: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (12/08) da Libertadores Fortaleza e Vélez Sarsfield jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 12.08.25 18h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Roger Aguilera cancela campanha para quitar transfer ban e projeta levar Paysandu ao Mangueirão A ideia do presidente, no entanto, depende de um bom resultado em casa e no próximo jogo fora, contra a Chapecoense 11.08.25 21h28 Remo Felipe Vizeu deve deixar o Remo e fechar com clube sul-americano, diz jornalista Segundo Abner Luiz, acerto pode ser oficializado ainda nesta terça-feira (12). 12.08.25 10h12 FUTEBOL Paysandu: técnico avalia derrota para o Vila, cita chuva e projeta jogo contra a Chape Claudinei Oliveira comentou sobre o revés do time bicolor diante do Vila, na Curuzu 12.08.25 0h36 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (12/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Libertadores, Copa Sul-Americana, Série B do Brasileirão e amistosos internacionais movimentam o futebol nesta terça-feira 12.08.25 7h00