Brugge x Salzburg: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (12/08) pela Champions League

Club Brugge x RB Salzburg disputam hoje, terça-feira (12/08), a volta da terceira pré-eliminatória da Champions League. O jogo acontecerá às 14h30 (horário de Brasília), no Estádio Jan Breydel, em Bruges, Bélgica. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Brugge x Salzburg ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo canal de Youtube Lance!, a partir das 14h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

A partida de ida entre as equipes terminou com vitória do Brugge, por 1 a 0.

Brugge x RB Salzburg: prováveis escalações

Brugge: Simon Mignolet; Kyriani Sabbe, Brandon Mechele, Jorne Spileers e Bjorn Meijer; Ludovit Reis e Raphael Onyedika; Hugo Vetlesen, Hans Vanaken e Christos Tzolis; Roméo Vermant. Técnico: Nicky Haven.

Salzburg: Alexander Schlager; Stefan Lainer, Kouakou Gadou, Jacob Rasmussen e Aleksa Terzic; Nene Dorgeles, Mads Bidstrup, Soumaïla Diabaté e Maurits Kjaergaard; Petar Ratkov e Yorbe Vertessen. Técnico: Thomas Letsch.

FICHA TÉCNICA

Club Brugge x Red Bull Salzburg

Champions League

Local: Estádio Jan Breydel, em Bruges, Bélgica

Data/Horário: 12 de agosto de 2025, 14h30