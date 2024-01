Brasileiro Thiago Motta é favorito para substituir Xavi no comando do Barcelona

Os tempos não estão bons para Xavi, atual técnico do Barcelona. O comandante sofreu duras derrotas na Copa do Rei e Supercopa da Espanha, e já teria um substituto em vista: o brasileiro Thiago Motta. Para o presidente do Barça, Joan Laporta, Motta seria o substituto ideal para o time.

De acordo com a rádio espanhola Cadena Ser, é improvável que Xavi saia do Barça antes do fim da temporada. E caso isso ocorra, o substituto imediato seria Rafa Márquez, que atualmente comanda a equipe B do Barcelona, e Motta seria o nome definitivo a ser escolhido.

VEJA MAIS

O treinador do Bologna tem 41 anos, e já jogou no Barcelona quando ainda atuava em campo como volante. No Campeonato Italiano, sob seu comando, o Bologna ocupa atualmente a oitava posição da tabela.

Antes da equipe italiana, Motta também foi técnico das equipes italianas Genoa e do Spezia. Ele também já chegou a ser citado como possível alvo para comandar o Paris Saint-Germain.