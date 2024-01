Xavi minimiza derrota para Real Madrid e diz que Barcelona está 'mais perto do sucesso'

A contundente derrota por 4 a 1 para o Real Madrid na Supercopa da Espanha deixou os torcedores do Barcelona frustrados e irritados com a performance da equipe. Diante desse cenário tenso, o treinador Xavi procurou suavizar as tensões às vésperas do confronto contra o Unionistas, marcado para esta quinta-feira (18), pela Copa do Rei.

Em coletiva de imprensa realizada nesta quarta-feira (17), Xavi fez um apelo à torcida culé, pedindo paciência e destacando que a equipe ainda está na briga pelas principais competições da temporada. Apesar disso, o técnico deixou em aberto sua continuidade no clube catalão.

"Perdemos a Supercopa, [mas] os títulos mais importantes são a La Liga, a Copa [do Rei] e a Champions [League]. Estamos na metade da temporada. Esta é a realidade. Creio que estamos mais perto do êxito que da derrota", afirmou Xavi.

Adicionalmente, o treinador esclareceu que sua permanência no cargo está diretamente vinculada à conquista de títulos e aos resultados nas próximas partidas. "Os resultados sempre são decisivos para o futuro de um técnico. Ainda estou aqui porque cumpri os objetivos estabelecidos", relembrou o comandante do time.