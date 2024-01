Vini Jr. e Rodrygo estão entre os 5 jogadores mais valiosos do futebol; confira a lista

Os atacantes Vinícius Júnior e Rodrygo ocupam a 3° e 4° posição, respectivamente, da lista dos 100 jogadores mais valiosos do futebol mundial. O ranking atualizado foi divulgado pelo Observatório de Futebol do Centro Internacional de Estudos de Esporte (CIES Football Observatory), nesta quinta-feira (04).

O levantamento coloca os atletas brasileiros, ambos do Real Madrid, entre os cinco primeiros, com valores estimados em 250,3 milhões de euros (R$1,34 bilhão) e 247,9 milhões de euros (R$1,33 bilhão), respectivamente. Já a liderança da lista está por conta de Jude Bellingham, também do clube merengue, valendo 267,5 milhões de euros (R$ 1,44 bilhão).

Outro brasileiro colocado entre os 20 primeiros é Gabriel Martinelli, do Arsenal, que equivale a 148,2 milhões de euros (R$798 milhões).

Bruno Guimarães, do Newcastle, Gabriel Magalhães e Gabriel Jesus, do Arsenal, Endrick, do Palmeiras, já vendido ao Real Madrid, Éder Militão, também do Real, Antony, do Manchester United, Raphinha, do Barcelona, Douglas Luiz, do Aston Villa, e João Pedro, do Brighton, também estão na lista.

Entre as principais mudanças comparada a lista de 2023, está o rebaixamento de Kylian Mbappé, do PSG, que antes era o terceiro mais valioso e agora ocupa a 27ª posição. A proximidade do fim de seu contrato com o clube francês, que vai até o fim de junho, pode ser um dos fatores para a queda.

Confira a lista atualizada de jogadores mais valiosos do mundo

Jude Bellingham - Real Madrid - 267,5 milhões de euros Erling Haaland - Manchester City - 251,2 milhões de euros Vinicius Junior - Real Madrid - 250,3 milhões de euros Rodrygo - Real Madrid - 247,9 milhões de euros Bukayo Saka - Arsenal - 223 milhões de euros Phil Foden - Manchester City - 195,8 milhões de euros Pablo Gavi - Barcelona - 175,4 milhões de euros Julián Álvarez - Manchester City - 164,7 milhões de euros Jamal Musiala - Bayern de Munique - 152,4 milhões de euros Martin Odegaard - Arsenal - 150,6 milhões de euros Gabriel Martinelli - Arsenal - 148,2 milhões de euros Federico Valverde - Real Madrid - 140,7 milhões de euros Dominik Szoboszlai - Liverpool - 138,6 milhões de euros Marcus Rashford - Manchester United - 136,2 milhões de euros Eduardo Camavinga - Real Madrid - 132,7 milhões de euros Pedri - Barcelona - 125,2 milhões de euros Enzo Fernández - Chelsea - 123,6 milhões de euros Rodri - Manchester City - 121,8 milhões de euros Darwin Nuñez - Liverpool - 117,6 milhões de euros Florian Wirtz - Bayer Leverkusen - 117 milhões de euros

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Mirelly Pires)