Por quase R$ 100 milhões, Santos acerta venda de Marcos Leonardo ao Benfica

Marcos Leonardo assinou com o Benfica após o Comitê de Gestão do Santos aprovar a venda por 18 milhões de euros (cerca de R$ 96,33 milhões). Ele viajou para Lisboa nesta quarta-feira (03) para exames médicos e para se apresentar como novo reforço do clube português, com um contrato de cinco anos.

A negociação foi direta entre os clubes, sem a mediação da empresária Rafaela Pimenta. A agência que representa o jogador abriu mão dos 10% que lhe eram devidos para auxiliar o Santos na transação.

Marcelo Teixeira, presidente do Santos, já havia indicado a possibilidade da venda em uma publicação no Instagram ao lado de dirigentes do Benfica. Com o Santos detendo 70% dos direitos do jogador, espera-se que o clube lucre consideravelmente, embora o valor exato ainda não tenha sido confirmado.

Marcos Leonardo jogou 168 vezes pelo time principal do Santos e marcou 54 gols. Apesar de não ter conquistado títulos, foi um dos principais jogadores nas temporadas de 2022 e 2023.

O jogador já esperava deixar o Santos em 2024, pois não fazia parte dos planos do clube. Ele queria sair no ano passado, mas permaneceu até o segundo semestre, não conseguindo evitar o rebaixamento da equipe à Série B do Brasileirão.