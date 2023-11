Marcos Leonardo, do Santos, revela interesse no Bayern de Munique

O atacante do Santos, Marcos Leonardo, parece estar vivendo os últimos momentos com a camisa do time alvinegro praiano após ser cobiçado por vários times europeus.

Entre o mais recente, está o gigante alemão, Bayern de Munique. Segundo o portal Trivela, representantes do clube alemão conversaram com o staff de Marcos Leonardo em Portugal, mas o nível de negociação ainda é incerto.

Outros 10 clubes da Premier League também fizeram contato com a equipe de Marcos para a aquisição do atacante, dentre eles estão Brighton Nottingham Forest, Brentford, Chelsea, West Ham, Newcastle e Southampton.

Na Turquia, dirigentes do Galatasaray também tentaram contato com os responsáveis pela carreira do atleta santista.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Mirelly Pires)