Brasileiro feminino: jogo da Esmac contra Internacional é confirmado no Baenão; entenda

Após uma longa discussão sobre o futuro da Esmac na principal divisão do futebol feminino brasileiro, a decisão sobre o local da partida de estreia em casa, contra o Internacional, no próximo domingo, foi tomada e a partida segue mantida no estádio Baenão, de propriedade do Clube do Remo. O imbróglio sobre o local de jogo colocou em risco a própria participação da equipe de Ananindeua, que, segundo o presidente Ivanildo Costa, não tinha condições de cumprir com o pagamento do aluguel do estádio, de R$ 12 mil.

VEJA MAIS

“Fomos surpreendidos, pois tínhamos uma parceria com o Remo no futebol feminino, onde emprestamos várias jogadas da Esmac para o Remo e nessa parceria nos possibilitaria jogar no Baenão, pois é uma exigência da CBF, em relação aos estádios. A tabela saiu faz um bom tempo e na terça-feira (8), último dia para tentar fazer qualquer mudança de local, o Remo, através do diretor Paulo Araújo, que esteve em reunião com o seu presidente, nos comunicou que teríamos que pagar um aluguel de R$12 mil, o que torna impossível", disse em entrevista ao Liberal.

A divulgação do fato despertou a sensibilidade de pessoas ligadas ao clube, e, depoius de algumas negociações, o clube veio a público dizer que conseguiu arrecadar o valor para pagar a despesas, garantindo a realização do jogo contra o Internacional. “Vamos para o jogo. A divulgação da situação sensibilizou alguns parceiros que nos socorreram e nos ajudaram. Vamos para o jogo, a partida está mantida e a entrada é um quilo de alimento não perecível. Que todos possam ir para prestigiar a Esmac. O apoio da imprensa causou uma mobilização muito importante e graças a isso conseguimos cumprir com a nossa parte”, esclarece.

A Esmac chegou à divisão principal do futebol feminino no final do ano passado, e na estreia da competição deste ano perdeu para a Ferroviária por 2 a 0.