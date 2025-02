Bragantino x São Paulo: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (08/02) pelo Paulistão

Red Bull Bragantino x São Paulo disputam hoje, sábado (08/02), a 8° rodada do Campeonato Paulista. O jogo será realizado às 18h30 (horário de Brasília), no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir RB Bragantino x São Paulo ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela UOL Play, pelo Nosso Futebol e pela Zapping TV, a partir das 18h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Red Bull Bragantino está na lanterna do Grupo B do Paulistão com 1 vitória, 2 empates, 4 derrotas, 6 gols marcados e 11 gols sofridos.

Já o São Paulo lidera o Grupo C do Campeonato Paulista e soma 4 vitórias, 1 empate, 1 derrota, 11 gols marcados e 6 gols sofridos.

RB Bragantino x São Paulo: prováveis escalações

Bragantino: Lucão, Juninho Capixaba, Eduardo Santos, Pedro Henrique e Hurtado; Lucas Evangelista, Gabriel, Vinicinho, Eduardo Sasha e Mosquera; Pitta. Técnico: Fernando Seabra.

São Paulo: Rafael, Enzo Díaz, Sabino, Arboleda e Igor Vinícius; Pablo Maia, Alisson, Oscar, Luciano e Lucas Moura; Calleri. Técnico: Luis Zubeldía.

FICHA TÉCNICA

Red Bull Bragantino x São Paulo

Campeonato Paulista

Local: Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP)

Data/Horário: 08 de fevereiro de 2025, 18h30