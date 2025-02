Grêmio x Internacional: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (08/01) pelo Gaúcho

Grêmio x Internacional disputam hoje, sábado (08/01), a 6° rodada do Campeonato Gaúcho. O jogo inicia às 21h (horário de Brasília), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Grêmio x Inter ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Premiere, a partir das 21h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Internacional lidera invicto o Grupo B do Campeonato Gaúcho e acumula 4 vitórias, 1 empate, 10 gols marcados e 2 gols sofridos.

Já o Grêmio é o atual líder do Grupo A da competição e soma 3 vitórias, 1 empate, 1 derrota, 12 gols marcados e 2 gols sofridos.

O último Gre-Nal foi disputado no dia 19 de outubro de 2024 e terminou com a vitória do Internacional, por 1 a 0.

Grêmio x Inter: prováveis escalações

Grêmio: Gabriel Grando; João Pedro, Rodrigo Ely, Jemerson e Viery; Villasanti, Dodi, Pavon, Cristaldo e Aravena; Braithwaite. Técnico: Gustavo Quinteros.

Internacional: Rochet; Braian Aguirre, Rogel, Vitão e Pablo; Fernando e Bruno Henrique; Bruno Tabata, Alan Patrick e Wesley; Rafael Borré. Técnico: Roger Machado.

FICHA TÉCNICA

Grêmio x Internacional

Campeonato Gaúcho

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

Data/Horário: 08 de fevereiro de 2025, 21h