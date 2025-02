Brighton x Chelsea: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (08/02) pela Copa da Inglaterra

Brighton x Chelsea disputam hoje, sábado (08/02), a quarta rodada da Copa da Inglaterra. O jogo acontecerá às 17h (horário de Brasília), no Estádio Falmer, em Brighton and Hove, Inglaterra. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+, a partir das 17h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Ambos Brighton e Chelsea estrearam na terceira rodada da Copa da Inglaterra. Nessa, o Chelsea goleou Morecambe por 5 a 0, enquanto Brighton goleou Norwich por 4 a 0.

Birmingham: Verbruggen; Veltman, Van Hecke, Dunk, Lamptey, Hinshelwood, Minteh, Hutter, João Pedro, Mitoma, Welbeck.

Newcastle: Jorgensen; Malo Gusto, Tosin Adarabioyo, Colwill, Cucurella, Enzo Fernández, Caicedo, Madueke, Cole Palmer, Pedro Neto, Nkunku.

FICHA TÉCNICA

Copa da Inglaterra

Local: Estádio Falmer, em Brighton and Hove, Inglaterra

Data/Horário: 08 de fevereiro de 2025, 17h